Выпишите предложение из сказки о мёртвой царевне 10 предложений с прямой речью

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Выпишите предложение из сказки о мёртвой царевне 10 предложений с прямой речью
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девица, знаешь всем сестрица, всех нас семеро, тебя все мы любим,за себя взять тебя мы все бы ради,да нельзя,помири нас бога ради.Помири нас как нибуть одному женою буть. Аль отказываешь нам? Аль товар не по купцам
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