Помогите! и обьясните пожалуйста!
Алгебра
Помогите! и обьясните пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приведите подобные числа 2k\2+4k\3s\3+3s\5 а мне это помгите пожалуйста
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
У Вовы на складе две бутылки по 10 тонн с ядерным ракетным топливом для ракеты сери?? Дельта - 2. Если содержимое двух бутылок залить в бак ракеты,...
Русский язык
Спишите текст,вставляя пропушеные буквы и раскрывая скобки.Наступают осенние дни.Грустныи вид у природы.Земля оделась сухими листьями.Ветер несёт л...
Английский язык
Русский язык
Укажите ,какие имена существительные не относятся ко 2скланению 1путь 2 дедушка 3 с??ществительные на-мя 4 дитя