Лексикологічний розбір слова борисфен

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Лексикологічний розбір слова борисфен
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово Борисфен - повнозначне. Називає «давньогрецька назва ріки Дніпро, а також ім'я бога цієї ріки». Багатозначне; ужите в прямому значенні. Синоніми: Дніпро, Славута. Належить до власне української лексики. Історизм, поетичне. Слово бібліотека - повнозначне. Називає «установа, культосвітній заклад, де зберігаються і видаються читачам книжки, журнали і т. ін., а також здійснюється популяризація і пропаганда літературних творів». Багатозначне; ужите в прямому значенні. Синоніми: книгозбірня. Запозичене слова Загальновживане. Слово бар'єр - повнозначне. Називає перен. те що перешкоджає здійсненню, розвиткові чого-небудь». Багатозначне; ужите в переносному значенні. Синоніми: перешкода. Запозичене слово. Стилістично забарвлене.
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