Упростите выражение 2 (х+з)+5 (×+1)=
Математика
Упростите выражение 2 (х+з)+5 (×+1)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x+6+5x+5=7x+11вот так получается
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