Составьте по данным схемам предложения 1. сущ. гл. наречие ? 2. прил. сущ. гл. наречие . 3. наречие гл. прил. сущ.
Русский язык
Составьте по данным схемам предложения 1. сущ. гл. наречие ? 2. прил. сущ. гл. наречие . 3. наречие гл. прил. сущ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. девочки бегали вчера\давно 2. красные ягоды висели вчера 3. ярко светило красное солнце
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В классе 21 мальчик а девочек в 3 раза меньше.Сколько всего учеников ? На сколько больше в классе мальчиков чем девочек?
Українська мова
Математика