Составьте по данным схемам предложения 1. сущ. гл. наречие ? 2. прил. сущ. гл. наречие . 3. наречие гл. прил. сущ.

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Составьте по данным схемам предложения 1. сущ. гл. наречие ? 2. прил. сущ. гл. наречие . 3. наречие гл. прил. сущ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. девочки бегали вчера\давно 2. красные ягоды висели вчера 3. ярко светило красное солнце
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