Сделайте по казахскому языку диалог на тему шоколад даю 35 баллов
Қазақ тiлi
Сделайте по казахскому языку диалог на тему шоколад даю 35 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен шоколад жегенді қатты ұнатам. Бірақ мен білем шоколад зиянды екенің сондықтан мөлшерімен жеймін
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