Помогите пожалуйста,срочно нужен вариант 2
Математика
Помогите пожалуйста,срочно нужен вариант 2
Ответ(ы) на вопрос:
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Задание 1. а) 4 1\7 б) 5 13\24 в) 7 17\60 г) 3 15\24
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