Помогите пожалуйста,срочно нужен вариант 2

Математика
Помогите пожалуйста,срочно нужен вариант 2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задание 1. а) 4 1\7   б) 5 13\24   в) 7 17\60   г) 3 15\24
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