По приведенным схемам составьте уравнения химических реакций,расставьте коэффициенты,назовите неизвестные вещества,укажите тип химических реакций. 1) CuO+x--gt; Cu+H2O 2) x+H2O--gt; KOH 3) Ca (OH)2+x--gt; CaCO3+y 4) H2O+x--gt; ...
Химия
По приведенным схемам составьте уравнения химических реакций,расставьте коэффициенты,назовите неизвестные вещества,укажите тип химических реакций. 1) CuO+x--gt; Cu+H2O 2) x+H2O--gt; KOH 3) Ca (OH)2+x--gt; CaCO3+y 4) H2O+x--gt; H2SO4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CuO + Mg -> MgO + Cu ( магний) ( замещение)K2O + H2O = 2KOH ( оксид калия)(соединение)Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 + H2O ( углекислый газ, вода)( замещение)H2O + SO3 = H2SO4 ( оксид серы)( соединение)
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