Засеять, потерять, развешать, нахмурить, развеять, приглушать, связать, обтесать, прищурить, сморщить, сгорбить. Плез составьте два сложных предложения с ними. Можно изменять окнончания например: развеять-развеянный.
Русский язык
Засеять, потерять, развешать, нахмурить, развеять, приглушать, связать, обтесать, прищурить, сморщить, сгорбить. Плез составьте два сложных предложения с ними. Можно изменять окнончания например: развеять-развеянный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бабушка потеряла очки, и , прищурив глаза, продолжала вязать мне шарф. Нахмуренный старик рассматривал развешанные мною вещи, и, сморщив нос, что-то шептал.
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