Засеять, потерять, развешать, нахмурить, развеять, приглушать, связать, обтесать, прищурить, сморщить, сгорбить. Плез составьте два сложных предложения с ними. Можно изменять окнончания например: развеять-развеянный.

Русский язык

Засеять, потерять, развешать, нахмурить, развеять, приглушать, связать, обтесать, прищурить, сморщить, сгорбить. Плез составьте два сложных предложения с ними. Можно изменять окнончания например: развеять-развеянный.

Автор: Гость