Какой смысл пословицы ,, Доброе дело само себя хвалит" пожалуйста ответте
Литература
Какой смысл пословицы ,, Доброе дело само себя хвалит" пожалуйста ответте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы всегда благодарим человека за сделанное им доброе дело. Нам это приятно и нравится. И рассказываем другим о человеке.который творит добрые дела. А значит хвалят и само доброе дело и хороший поступок. Потому что это хорошо
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