Площадь прямоугольника, одна сторона которого 4 см, равна 36 см(в квадрате ). Чему ра??на вторая сторона?
Математика
Площадь прямоугольника, одна сторона которого 4 см, равна 36 см(в квадрате ). Чему ра??на вторая сторона?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.36:4=9см- 2 сторона
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Задание:спишите словосочетания,вставляя,где нужно,пропущеные буквы.Опредилите п??деж имён существительных,обозначьте окончания Торопился на праз....
Математика
Русский язык