Площадь прямоугольника, одна сторона которого 4 см, равна 36 см(в квадрате ). Чему ра??на вторая сторона?

Математика
Площадь прямоугольника, одна сторона которого 4 см, равна 36 см(в квадрате ). Чему ра??на вторая сторона?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.36:4=9см- 2 сторона
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