Задание:спишите словосочетания,вставляя,где нужно,пропущеные буквы.Опредилите п??деж имён существительных,обозначьте окончания Торопился на праз...ник,спускался по лес...нице,осматривал окрес...ности,не боялся опас...ности,чит...

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Задание:спишите словосочетания,вставляя,где нужно,пропущеные буквы.Опредилите п??деж имён существительных,обозначьте окончания Торопился на праз...ник,спускался по лес...нице,осматривал окрес...ности,не боялся опас...ности,читал с чу...ством,мечтал об извес...ности,не сомневался в чес..ности,любил всем сер..цем

Автор: Гость