МОРФОЛОГИЧЕСКИ РАЗОБРАТЬ ВСЕ ПРИЧАСТИЯ. ПЛЕС. ОЧ НАДО Коля рисовал хлеба, которы?? были убраны в копны. Большая серия акварелей изображала то поле перед дождем, то реку и кусты, покорно затихшие в ожидании надвигающейся грозы,...
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МОРФОЛОГИЧЕСКИ РАЗОБРАТЬ ВСЕ ПРИЧАСТИЯ. ПЛЕС. ОЧ НАДО Коля рисовал хлеба, которы?? были убраны в копны. Большая серия акварелей изображала то поле перед дождем, то реку и кусты, покорно затихшие в ожидании надвигающейся грозы, то гладь лугов, прошитую первыми нитями дождя, или развидневшееся, только что омытое недавним ливнем небо, напоенные долины, деревья с отяжеленной листвой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Затихшие - причастие - какие? нач. ф - затихший, действит., прош.вр., сов.вид, невозвр., мн.ч, 3 лицо, Им.п. напоенные - прич., какие?, нач.ф - напоенный, страдат, прошед.вр., сов.вид, невозвратн., полная форма, мн.ч, 3 лицо, Им. п.
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