МОРФОЛОГИЧЕСКИ РАЗОБРАТЬ ВСЕ ПРИЧАСТИЯ. ПЛЕС. ОЧ НАДО Коля рисовал хлеба, которы?? были убраны в копны. Большая серия акварелей изображала то поле перед дождем, то реку и кусты, покорно затихшие в ожидании надвигающейся грозы,...

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МОРФОЛОГИЧЕСКИ РАЗОБРАТЬ ВСЕ ПРИЧАСТИЯ. ПЛЕС. ОЧ НАДО Коля рисовал хлеба, которы?? были убраны в копны. Большая серия акварелей изображала то поле перед дождем, то реку и кусты, покорно затихшие в ожидании надвигающейся грозы, то гладь лугов, прошитую первыми нитями дождя, или развидневшееся, только что омытое недавним ливнем небо, напоенные долины, деревья с отяжеленной листвой.

Автор: Гость