Что такое аллегория ????
Литература
Что такое аллегория ????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аллегория- иносказание, когда под изображаемыми в произведениях существами, предметами разумеются другие лица, факты, вещи, как в басне.
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