Что такое арбуз 1)фрукт 2)ягода 3)овощ что такое масленица 1)когда пекут блины и дела??т чучело 2)когда наряжают елку

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Что такое арбуз 1)фрукт 2)ягода 3)овощ что такое масленица 1)когда пекут блины и дела??т чучело 2)когда наряжают елку

Автор: Гость