Что такое арбуз 1)фрукт 2)ягода 3)овощ что такое масленица 1)когда пекут блины и дела??т чучело 2)когда наряжают елку

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Что такое арбуз 1)фрукт 2)ягода 3)овощ что такое масленица 1)когда пекут блины и дела??т чучело 2)когда наряжают елку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ягода................
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