Найдите количество теплоты, которое выделится при полном сгорании сухих дров мас??ой 10 кг.

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Дано: m=10 q=1,0*10(в седьмой степени) Найти: Q=? Решение: Q=q*m Q=1,0*10(в седьмой степени)*10 Q=10*10(в седьмой степени) Дж Ответ: O= 10*10(в седьмой степени) Дж Это рациональное решение т. е. нет огромных чисел