Найдите количество теплоты, которое выделится при полном сгорании сухих дров мас??ой 10 кг.
Физика
Найдите количество теплоты, которое выделится при полном сгорании сухих дров мас??ой 10 кг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m=10 q=1,0*10(в седьмой степени) Найти: Q=? Решение: Q=q*m Q=1,0*10(в седьмой степени)*10 Q=10*10(в седьмой степени) Дж Ответ: O= 10*10(в седьмой степени) Дж Это рациональное решение т. е. нет огромных чисел
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Определить падеж существительных у березки, о подружке, к печке, с мамочкой, скате??ти,в Сибири, за окошком, в сугробе, вижу медведя, у дороги, на ...
Математика
Химия
Помогите по химии!!!!!!!!!!!!!!!!!! Выполнить ОВР и электронный баланс реакции:MnO2+KClO3+KOH->K2MnO4+KCl+H2O
Английский язык