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Что такое ашык бытеу шебер?
Қазақ тiлi
Что такое ашык бытеу шебер?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Good versoos Fuchu hgghhhjhf hhfghgghg
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