Что такое ашык бытеу шебер?

Қазақ тiлi
Что такое ашык бытеу шебер?
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Гость:
Good versoos Fuchu hgghhhjhf hhfghgghg
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