Что такое биссектриса?
Математика
Что такое биссектриса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это крыса которая бегает по углам и делит углы по полам
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