От гриба до чернички воробей сделал 3 прыжка,а от чернички до сосновой шишки - на 4 прыжка больше.Сколько прыжков воробей сделал от чернички до шишки?Сколько всего прыжков воробей сделал от гриба до шишки?Гриб и шишка могут рас...

Математика
От гриба до чернички воробей сделал 3 прыжка,а от чернички до сосновой шишки - на 4 прыжка больше.Сколько прыжков воробей сделал от чернички до шишки?Сколько всего прыжков воробей сделал от гриба до шишки?Гриб и шишка могут располагаться по разному
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
От Чернички до шишки он сделал 7 шагов А от гриба до шишки 10 шагов
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