От гриба до чернички воробей сделал 3 прыжка,а от чернички до сосновой шишки - на 4 прыжка больше.Сколько прыжков воробей сделал от чернички до шишки?Сколько всего прыжков воробей сделал от гриба до шишки?Гриб и шишка могут рас...

Математика

От гриба до чернички воробей сделал 3 прыжка,а от чернички до сосновой шишки - на 4 прыжка больше.Сколько прыжков воробей сделал от чернички до шишки?Сколько всего прыжков воробей сделал от гриба до шишки?Гриб и шишка могут располагаться по разному

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