План к рассказу Кабан

Литература
План к рассказу Кабан
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Утро в зоопарке. 2.Олень Сережка. 3.Страшные кабаны. 4.Неожиданное спасение.
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