Почему при черенковании комнатных растений горшки с черенками Как правильно накрывать стеклянными банками

Биология
Почему при черенковании комнатных растений горшки с черенками Как правильно накрывать стеклянными банками
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Укоренение черенков лучше производить в горшках, накрытых банками. Банки в этом случае выполняют роль теплицы.
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