Что такое деепиричастие
Русский язык
Что такое деепиричастие
Ответ(ы):
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Неспрягаемая форма глагола, которая имеет свойства наречия и самого глагола
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