Что такое деепиричастие

Русский язык
Что такое деепиричастие
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Ответ(ы):
Гость:
Неспрягаемая  форма глагола, которая имеет свойства наречия и самого глагола
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