Что такое добро """"

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Что такое добро """"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Добро — общее понятие  морального сознания, категория  этики, характеризующая положительные нравственные  ценности[1]. Изначально было противоположно понятию худа (т. е. означало результат действия блага, в противовес результату действия зла), а в более позднее время стало употребляться как антоним понятия  зла, означая  намеренное, бескорыстное и искреннее стремление к осуществлению блага, полезного деяния, например, помощи ближнему, а также незнакомому человеку или даже животному и растительному миру. В житейском смысле этот термин относится ко всему, что вызывает у людей положительную оценку, либо ассоциируется со счастьем, радостью, любовью тех или иных людей
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