Слово help в Past Simple (прошедшее время) там "p" или "pp"?
Английский язык
Слово help в Past Simple (прошедшее время) там "p" или "pp"?
Ответ(ы):
Гость:
Help - правильный глагол, следовательно в Past Simple (прошедшем времени) добавляется окончание -ed. Получаем глагол helped. С одной p Пример: I helped him with his homework.
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