Что такое домашний труд ? Какие потребности семьи удовлетворяет совместный труд ? Для чего нужно семейное хозяйство ? Кого считают рачительным хозяином ? Каковы источники экономии в домашнем хозяйстве ? Что должен знать и ...
Обществознание
Что такое домашний труд ? Какие потребности семьи удовлетворяет совместный труд ? Для чего нужно семейное хозяйство ? Кого считают рачительным хозяином ? Каковы источники экономии в домашнем хозяйстве ? Что должен знать и уметь рачительный хозяин ? Срочно !!!!! Плиз !!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Домашним трудом считается таже готовка обеда и т.д. Человек в семье захочет есть ему могут приготовить. Можно экономить на еде покупать всё в меру. На воде не лить зря воду. А хозяин должен уметь распоряжаться деньгами, смотреть на расходу и т.д.
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