Что такое дружба???(развернутое эссе)ПЖ,Срочно надо!!!

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Как часто нам приходится спрашивать себя, насколько дружелюбен по отношению к нам тот или иной человек, не предаст ли в трудную минуту? И как определить, кем он тебе приходится – другом или врагом?В различных словарях под дружбой понимаются такие отношения, которые отличаются особенной верностью, основаны на взаимном доверии, взаимопомощи, способности быть искренним друг с другом, любить друг друга и иметь общие интересы.Дружба – это не только дружеские отношения, но и дружеская любовь. Она появляется спонтанно и живет глубоко в сердце. Поэтому заставить кого-то дружить нельзя, дружеская любовь сама появится со временем. Чтобы дружба зародилась и сохранялась на протяжении долгого времени, необходимо соблюдать некоторые условия, определяющие особенности дружбы.1. Взаимное уважение. Что это значит? Уважительное отношение к другу показывает, как ты ценишь его мнение по какому-либо вопросу, признаешь его положительные качества и принимаешь отрицательные. Друг, которого ценят как личность и уважают его достоинство, чувствует, что ему помогают искренне, а не из чувства долга.2. Доверие. Доверие как особенность дружбы проявляется в уверенном знании, что друг не предаст и не обманет, всегда поддержит и будет абсолютно искренним. Но это не значит, что друг не совершает ошибок. Все мы не застрахованы от ошибочных действий и потому старайтесь прощать друзей, если они того заслуживают.3. Кроме того, строить и поддерживать дружеские отношения помогают общие нравственные ценности.Вероятно, вам будет не очень приятно наблюдать, как ваш друг совершает действия, кажущиеся вам безнравственными, а для него являющиеся нормальным поведением. Поэтому, как правило, друзьями становятся люди, имеющие схожие взгляд на жизнь и систему духовных ценностей.4. Дружбе не помешает и наличие общих интересов и увлечений. Однако данное условие не столь важно, когда друзья знают и принимают друг друга с детства или достаточно большой промежуток времени.Дружить могут люди разного пола и разного возраста. Дружеские отношения бывают очень крепкими и влияют на физическое и эмоциональное состояние человека. Однако дружеские чувства не подразумевают под собой плотских отношений. Это необходимо помнить, когда речь идет о дружбе между мужчиной и женщиной.Таким образом, можно выделить следующие особенности дружбы, которую не стоит путать с любовными или деловыми отношениями.Дружба – бескорыстна, она либо есть, либо ее нет.Она вызывает привязанность между людьми, даже не связанными общими интересами.Если это настоящая дружба, то она устойчива в течение долгого времени.Дружеские чувства можно испытывать по отношению к нескольким людям, причем разного пола и возраста.И дружба не имеет ничего общего с сексуальным желанием. Исходя из отличительных особенностей дружбы, можно выделить качества настоящего друга, которые в той или иной мере может проявить каждый человек.Прежде всего, к таким качествам относится искренность и открытость.Умение сопереживать и сочувствовать своему товарищу не менее важно в вопросах дружбы.Умение выслушать и проявить искренний интерес к делам своего друга.Настоящий друг также должен быть готовым прийти на помощь в трудную минуту.Кроме того, умение признавать свои ошибки, принимать советы и хранить секреты, быть готовым простить – все это качества настоящего друга. Старайтесь развить в себе эти качества, ведь с друзьями мир становится добрее и приветливее. И помните, что закрытость и бесчувственность, высокомерие и обиды, безразличие и предательство рушат основы дружеских отношений – взаимоуважение и доверие.