Что такое эпитет и как он выглядеть

Литература
Что такое эпитет и как он выглядеть
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 эпитет как определение, мы при этом добавляем, что определение это не логическое, а образное. Например, "голубые небеса" - это образ.
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