Что такое эпитеты??????!??

Русский язык
Что такое эпитеты??????!??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Определение при слове, влияющее на его выразительность, красоту произношения. Выражается преимущественно именем прилагательным, но также наречием («горячо любить»), именем существительным («веселья шум»), числительным («вторая жизнь»).
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