Что такое фальклор ? Объясните мне .......

Русский язык
Что такое фальклор ? Объясните мне .......
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Это народное творчества
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