омогите составить , используя эту рамку 3 утвердительный, вопросительных и отрица??ельных предложения в PRESENT SIMPLE ! Заранее огромное спасибо (всего предложений 15 должно быть).
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омогите составить , используя эту рамку 3 утвердительный, вопросительных и отрица??ельных предложения в PRESENT SIMPLE ! Заранее огромное спасибо (всего предложений 15 должно быть).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Do you speak english?Does a teacher.Do not got a pilot.Do write a copybook.Do undestand a book.Do bance.Do know book.Do like a book.Does n't watch tv.Do listen a mycican.Do fly a pilot.Do think a book
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