омогите составить , используя эту рамку 3 утвердительный, вопросительных и отрица??ельных предложения в PRESENT SIMPLE ! Заранее огромное спасибо (всего предложений 15 должно быть).

Английский язык

омогите составить , используя эту рамку 3 утвердительный, вопросительных и отрица??ельных предложения в PRESENT SIMPLE ! Заранее огромное спасибо (всего предложений 15 должно быть).

Автор: Гость