Где происходят события в тексте чудо остров

Литература
Где происходят события в тексте чудо остров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они происходят в Африке
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