Првилно ли стоит запятая? Из него он узнает, что Швабрин ,не смотря на отказ, хоче?? пожениться на ней.

Русский язык
Првилно ли стоит запятая? Из него он узнает, что Швабрин ,не смотря на отказ, хоче?? пожениться на ней.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, все верно. ___________
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