Что такое физиологическая адаптация? как она возникает и что лежит в ее основе
Биология
Что такое физиологическая адаптация? как она возникает и что лежит в ее основе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Физиологическая адаптация (или поведенческая) - совокупность физиологических реакций, лежащих в основе приспособления организма к изменению окружающих условий и направленных на сохранение относительного постоянства его внутренней среды — гомеостаз.
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