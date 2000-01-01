У царя Гвидона 3 сына. У каждого его сына по 3 сына, а у каждого внука царя Гвидона по 7 дочерей. Сколько правнучек у царя Гвидона? Выбери и обведи правильный ответ: 63 (Обвела) Помогите с заданием : Проверь себя, дорисовав ...
Математика
У царя Гвидона 3 сына. У каждого его сына по 3 сына, а у каждого внука царя Гвидона по 7 дочерей. Сколько правнучек у царя Гвидона? Выбери и обведи правильный ответ: 63 (Обвела) Помогите с заданием : Проверь себя, дорисовав схему.
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3*3=9 9*7=63 ты правильно ответила
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