Пожайлусто раздилите слова Качели, пшено, песни, брюки,письма, ворота, мясо, тишина,рука,кровать,ножницы,молоко. на 3 группы слова имеюшие только форму множественного числа. слова имеюшие толко форму единственного числа, и слов...

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Пожайлусто раздилите слова Качели, пшено, песни, брюки,письма, ворота, мясо, тишина,рука,кровать,ножницы,молоко. на 3 группы слова имеюшие только форму множественного числа. слова имеюшие толко форму единственного числа, и слова и множественного и единственного сразу вместе

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