Пожайлусто раздилите слова Качели, пшено, песни, брюки,письма, ворота, мясо, тишина,рука,кровать,ножницы,молоко. на 3 группы слова имеюшие только форму множественного числа. слова имеюшие толко форму единственного числа, и слов...
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Пожайлусто раздилите слова Качели, пшено, песни, брюки,письма, ворота, мясо, тишина,рука,кровать,ножницы,молоко. на 3 группы слова имеюшие только форму множественного числа. слова имеюшие толко форму единственного числа, и слова и множественного и единственного сразу вместе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только ед.ч.: пшено, мясо, тишина, молоко. Только мн.ч.: брюки, ворота, ножницы, качели. И мн. и ед. ч.: песня (песни), рука (руки), кровать (кровати), письмо (письма).
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