Что такое гидроксид?хеелп

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Гидрокси́ды (гидроо́киси) — неорганические соединения, содержащие в составе группу -OH. Образуются в результате взаимодействия металла с водой. Известны гидроксиды почти всех химических элементов; некоторые из них встречаются в природе в виде минералов. Гидроксиды щелочных и щёлочноземельных металлов, а также аммония являются щелочами.