Что такое glade и как его произносить?
Английский язык
Что такое glade и как его произносить?
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Читайте это слово вот так: [глэйд]
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