Помогите пожайлуста задали на завтра 1. С каким настроением уезжали братья из родного дома? Что переживал Тарас Бульба? 2. Расскажите об учении Остапа и его характере. 3. Перескажите историю Андрия. 4. Зачитать описание степи:...

Гость: Гость:

1. а) Сыновья переживали прощание с матерью, которая со слезами провожала их. Мать они ассоциировали с детством. Прощание с мамой - это прощание с детством. Остап особенно переживал прощание с домом,он был как говорят, " хороший сын своего отца" , Андрий же был более романтичен и мысли его были о прекрасной полячке б) Тарас был суровым мужчиной, но всё же переживал отъезд сыновей. На его глаза накатилась слеза. "Слеза тихо круглилась на его зенице, и поседевшая голова его уныло понурилась." - цитата из текста 2. Остап никогда не хотел учиться и постоянно убегал из бурсы. Это особенно проявляется в том моменте, где он " закапывал свои учебники" , ему покупали новые книги. И только угроза отца, что если он не станет учится, то его отправят в монастырь на 20 лет , заставила Остапа учиться. Остап , как ученик, был прилежен и старательным. Очень надёжный товарищ, именно, за это его все ценили и уважали. Воспитан Остап был на любви к Отчизне. Поэтому и вырос в настоящего героя. 5. встретили запорожца, спавшего на самой середине дороги. '…Но первый, кто попался им навстречу, это был запорожец, спавший на самой средине дороги, раскинув руки и ноги. Тарас Бульба не мог не остановиться и не полюбоваться на него. – Эх, как важно развернулся! Фу ты, какая пышная фигура! – говорил он, остановивши коня. В самом деле, это была картина довольно смелая: запорожец как лев растянулся на дороге. Закинутый гордо чуб его захватывал на пол-аршина земли. Шаровары алого дорогого сукна были запачканы дегтем для показания полного к ним презрения… ' 6. 'При въезде их оглушили пятьдесят кузнецких молотов, ударявших в двадцати пяти кузницах, покрытых дерном и вырытых в земле. Сильные кожевники сидели под навесом крылец на улице и мяли своими дюжими руками бычачьи кожи. Крамари под ятками сидели с кучами кремней, огнивами и порохом. Армянин развесил дорогие платки. Татарин ворочал на рожнах бараньи катки с тестом. Жид, выставив вперед свою голову, цедил из бочки горелку.. ' Но там еще довольно много, а это соновное!