Подчеркни диких животных зеленым карандашом домашних красный лев кошка лошадь ворона овца Воробей корова волк кузнечик медоносная пчела курица акула.
Окружающий мир
Подчеркни диких животных зеленым карандашом домашних красный лев кошка лошадь ворона овца Воробей корова волк кузнечик медоносная пчела курица акула.
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Дикие животные:лев, волк, акула Домашнии:кошка, лошадь, ворона, овца, воробей, корова, кузнечик , медоносная пчела, курица
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