Написать сочинение на ему Роль русского языка в моей жизни

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Русский язык в моей жизни играет большую роль. Русский язык с самого моего рождения заполнил мою жизнь и имеет огромное значение не только в моей жизни, но и в жизни каждого из нас. С рождения мы слышим вокруг себя русскую речь. Она сопровождает нас всю жизнь. В школе, дома, в театре, в кино - везде мы слышим русскую речь. Это великий и могучий язык, с большой и интересной историей. Это язык великих поэтов и писателей, таких как: Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Тургенев, Чехов и многих других выдающихся людей. Могуществом и силою русского языка восхищались Р. Гамзатов, Ч.Айтматов, а кабардино-болгарская поэтесса Т.Зуманкулова посвятила ему такие строки: Как родной, люблю язык я русский. Он нужен мне, как небо, каждый миг. На нём живые трепетные чувства открылись мне и мир открылся в них. Русский язык очень яркий и звучный. Я люблю русский язык за то, что он позволяет мне выразить свои эмоции и впечатления намного ярче! Невозможно сравнить Великий русский язык ни с одним языком в мире. В отличае от других европейских языков, в русском есть огромное множество синонимов и речевых оттенков. Знание нюансов русского языка позволит выразить самые тонкие чувства. Русский язык самобытный. Русские народные сказки помогают воспитывать в себе хорошие качества характера. А пословицы и частушки не оставляют равнодушным никого. Русский язык - основа всей нашей духовной культуры. Он даёт возможность приобщиться к богатой, многовековой культуре русского народа, узнать много интересного об окружающей нас жизни. Русский язык понимают во многих странах мира и с удовольствием изучают его. Владея русским языком, я ни на минуту не задумывался, что он принёс мне в моей жизни и какую роль он игреат в ней. Но при написании данного сочинения, тема, которая была предложена, заставила задуматься над этим. Исходя уже из мимолётных мыслей, в голову приходит то, что русский язык повлиял частично на всю деятельность в моей жизни. Так как, это язык межнационального общения. Человек может быть любой национальности: казах, бурят, русский, украинец, уйгур, татарин, но говорит на русском, как на родном. Мало кто задумывается о роли русского языка в нашей жизни. Без него мы не смогли бы поговорить с друзьями, прочитать увлекательную книгу, написать сочинение. Язык выступает как необходимый инструмент общения. Возможности русского языка безграничны. Русский язык можно изучать всю жизнь, всегда узнавая что-то новое, но так и познать всех его тайн. Но изучать его всё же необходимо и полезно. По тому, как говорит человек, судят о том, насколько он культурен. Если человек свободно владеет языком, то это позволяет ему выразить любую мысль. Он может убедить в своей правоте любого, правильно формулируя мысли. Искусное владение русским языком развивает личность человека и даёт небывалую власть над словом. Ведь слово верное и правдивое - это настоящее сокровище. С помощью слова можно стать не только поэтом или писателем, филологом или лингвистом, но и успешным бизнесменом, умеющим проводить любые сложные совещания и переговоры. Я уверен, что русский язык поможет мне найти достойное место во взрослой жизни. Поэтому я утверждаю: "Значение русского языка в моей жизни велико и значимо!"