5 пословиц рассии любые
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5 пословиц рассии любые
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хлеб да каша-пища наша, а лень портит, Без труда не вытащить и рыбки из пруда, Без беды друга не узнаешьТерпенье и труд все перетрут. На труды праведные не наживёшь палаты каменные.
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