5 пословиц рассии любые

Русский язык
5 пословиц рассии любые
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хлеб да каша-пища наша, а лень портит, Без труда не вытащить и рыбки из пруда, Без беды друга не узнаешьТерпенье и труд все перетрут. На труды праведные не наживёшь палаты каменные.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сделайте словасочитания посвятить. посетить. умолять. удалять. заплатить. сглазить. увидать. увидать. развиваться.развиваться.проживать.прожевать. ...
Ответить
Математика
1) Какие из произведений 21*5; 29*3; 33*5; 25*3; 16*5; 51*5 делятся на 15? Выпишите их, разделите н?? 15 и найдите частное. 2) Какие из произве...
Ответить
Математика
Расстояние между двумя пунктами меньше 50км
Ответить
Математика
Сравнить доли и обоснуй свой ответ как помогите!!!
Ответить
Окружающий мир
Найдите на карте России месторождение этих полезных ископаемых помогите пожалуйста!
Ответить