Сделайте словасочитания посвятить. посетить. умолять. удалять. заплатить. сглазить. увидать. увидать. развиваться.развиваться.проживать.прожевать. срезать. слизать

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Сделайте словасочитания посвятить. посетить. умолять. удалять. заплатить. сглазить. увидать. увидать. развиваться.развиваться.проживать.прожевать. срезать. слизать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Посветить этим людям песню , посетить оперный театр , я больше не буду тебя умолять , мы не будем удалять твои видео , тебе заплатить денег , у тебя не получилось сглазить , увидать красивую девушку (или Розу ) я буду так развиваться , я буду проживать в этом доме ,с начало нужно прожевать а потом говорить , нужно срезать те борщевики , слизать джем .
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