Найдите на карте России месторождение этих полезных ископаемых помогите пожалуйста!
Окружающий мир
Найдите на карте России месторождение этих полезных ископаемых помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Природный газ и нефть добываются в скважине ,уголь и желез.руда в шахте,гЛина и известняк в карьере
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