Как сделать четырех угольник и ломаную из 3 звеньев?
Математика
Как сделать четырех угольник и ломаную из 3 звеньев?
Ответ(ы) на вопрос:
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Определение. Многоугольник — это геометрическая фигура, ограниченная со всех сторон замкнутой ломаной линией, состоящая из трех и более отрезков (звеньев) . Многоугольники характеризуются углами, которые составляет каждая пара отрезков (звеньев) замкнутой ломаной, имеющих одну общую точку, и количеством отрезков (звеньев) ломаной линии. Количество отрезков (звеньев) замкнутой ломаной линии и количество углов в каждом многоугольнике совпадают. Если замкнутая ломаная линия состоит из трех отрезков, то такой многоугольник называется треугольником, из четырех отрезком — четырехугольником, из пяти отрезков — пятиугольником и т. д. Отрезки (звенья) замкнутой ломаной линии называются сторонами многоугольника, а общие точки двух отрезков — его вершинами.
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