Выясните, имеет ли решение система {2х-7у=1 {4х-14у=5
Алгебра
Выясните, имеет ли решение система {2х-7у=1 {4х-14у=5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если разделить второе уравнение на 2, то получим систему: 2х-7y=1 2x-7y=2,5 такая система решений не имеет
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