УЧЕНИКАМ БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНО 2 ДИКТАНТА. В ОДНОМ ДИКТАНТЕ В 2 РАЗА БОЛЬШЕ СЛОВ ЧЕМ В ДРУГОМ. В ОБЕИХ ДИКТАНТАХ 318 СЛОВ. СКОЛЬКО СЛОВ В КАЖДОМ ДИКТАНТЕ.?

Математика
УЧЕНИКАМ БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНО 2 ДИКТАНТА. В ОДНОМ ДИКТАНТЕ В 2 РАЗА БОЛЬШЕ СЛОВ ЧЕМ В ДРУГОМ. В ОБЕИХ ДИКТАНТАХ 318 СЛОВ. СКОЛЬКО СЛОВ В КАЖДОМ ДИКТАНТЕ.?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - в 1м диктанте 2х - в другом 318 слов - всего 1) х+2х=318     3х=318     х=318:3     х=106 слов - в 1м 2) 106*2=212 слов - в другом.
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