УЧЕНИКАМ БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНО 2 ДИКТАНТА. В ОДНОМ ДИКТАНТЕ В 2 РАЗА БОЛЬШЕ СЛОВ ЧЕМ В ДРУГОМ. В ОБЕИХ ДИКТАНТАХ 318 СЛОВ. СКОЛЬКО СЛОВ В КАЖДОМ ДИКТАНТЕ.?
Математика
УЧЕНИКАМ БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНО 2 ДИКТАНТА. В ОДНОМ ДИКТАНТЕ В 2 РАЗА БОЛЬШЕ СЛОВ ЧЕМ В ДРУГОМ. В ОБЕИХ ДИКТАНТАХ 318 СЛОВ. СКОЛЬКО СЛОВ В КАЖДОМ ДИКТАНТЕ.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - в 1м диктанте 2х - в другом 318 слов - всего 1) х+2х=318 3х=318 х=318:3 х=106 слов - в 1м 2) 106*2=212 слов - в другом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
СРОЧНО!!!ДАЮ МНООООГО БАЛОВ!!!Из москвы и Саратова вышли одновременно навстречу др??г другу два поезда. Скорость одного поезда 62 км/ч ,а другого...
Русский язык
Русский язык
Прочитай строки из стихотворения А.Блоко Зайчик Запиши их, вставляя пропущеные буквы.МАЛЕНЬКОМУ ЗАЙЧИКОМ НА СЫРОЙ ЛУЖАЙКЕ ПРЕЖДЕ ГЛАЗКИ ТЕШЕЛИ БЕЛЫ...