УЧЕНИКАМ БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНО 2 ДИКТАНТА. В ОДНОМ ДИКТАНТЕ В 2 РАЗА БОЛЬШЕ СЛОВ ЧЕМ В ДРУГОМ. В ОБЕИХ ДИКТАНТАХ 318 СЛОВ. СКОЛЬКО СЛОВ В КАЖДОМ ДИКТАНТЕ.?

Математика

УЧЕНИКАМ БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНО 2 ДИКТАНТА. В ОДНОМ ДИКТАНТЕ В 2 РАЗА БОЛЬШЕ СЛОВ ЧЕМ В ДРУГОМ. В ОБЕИХ ДИКТАНТАХ 318 СЛОВ. СКОЛЬКО СЛОВ В КАЖДОМ ДИКТАНТЕ.?

Автор: Гость