СРОЧНО!!!ДАЮ МНООООГО БАЛОВ!!!Из москвы и Саратова вышли одновременно навстречу др??г другу два поезда. Скорость одного поезда 62 км/ч ,а другого 74 км/ч. На каком растоянии друг от друга будут находиться поезда через 5 ч пос...
Математика
СРОЧНО!!!ДАЮ МНООООГО БАЛОВ!!!Из москвы и Саратова вышли одновременно навстречу др??г другу два поезда. Скорость одного поезда 62 км/ч ,а другого 74 км/ч. На каком растоянии друг от друга будут находиться поезда через 5 ч после начала двидения , если от Мосвы до Саратова 892 км???(говорю сразу поезда ещё не встретились, и кто будет писать каляки ьуду удалять ответы и вас могут забанить!!!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 62+74=136 2) 136х5=680 3) 892-680=212 Ответ: 212
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