СРОЧНО!!!ДАЮ МНООООГО БАЛОВ!!!Из москвы и Саратова вышли одновременно навстречу др??г другу два поезда. Скорость одного поезда 62 км/ч ,а другого 74 км/ч. На каком растоянии друг от друга будут находиться поезда через 5 ч пос...

Математика

СРОЧНО!!!ДАЮ МНООООГО БАЛОВ!!!Из москвы и Саратова вышли одновременно навстречу др??г другу два поезда. Скорость одного поезда 62 км/ч ,а другого 74 км/ч. На каком растоянии друг от друга будут находиться поезда через 5 ч после начала двидения , если от Мосвы до Саратова 892 км???(говорю сразу поезда ещё не встретились, и кто будет писать каляки ьуду удалять ответы и вас могут забанить!!!)

Автор: Гость