В слове увидел -ел суффикс или окончание

Русский язык
В слове увидел -ел суффикс или окончание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-ел- это суффикс. Очень легко проверить, нужно только изменить слово. Увидела окончание- а Увидели окончание- и
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