Сочинение 3 класс я познаю окружающий мир
Окружающий мир
Сочинение 3 класс я познаю окружающий мир
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К пртмеру... я люблю природу и люблю ее изучать .я ее изучаю так линейкой, записываю в блакнот информацыю, и изучаю рост растений, как они растут, как появляются, бутоны ,и формезуются цветы , плоды, и другие. .
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