Сочинение 3 класс я познаю окружающий мир

Гость: Гость:

К пртмеру... я люблю природу и люблю ее изучать .я ее изучаю так линейкой, записываю в блакнот информацыю, и изучаю рост растений, как они растут, как появляются, бутоны ,и формезуются цветы , плоды, и другие. .