Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Какая буква может обозночать два звука а,о, ю, ы
Русский язык
Какая буква может обозночать два звука а,о, ю, ы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Буква а,это точно)))))))))
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Математика
Сколько будет 11 340 : 4 срочно плиз
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите! что нужно сделать в 5 задание? перевод задания незнаю.
Ответить
Информатика
Найти лучший результат по бегу на 100 м трех участников паскаль пожалуйста!!!
Ответить
Математика
Решите Пример: 4.7-3.2*12.7/10
Ответить
Русский язык
Оставьте пожалуйста 3 предложение с словосочетаниями: объехал полмира, знамениты?? велогонщик, съел пол-ананаса. (Окончания можно менять)
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск